Погранична здобула перемогу на міжнародному турнірі з художньої гімнастики у Франції

Олексій Мурзак — 4 листопада 2025, 18:50
Христина Погранична
Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation

Українська грація Христина Погранична стала переможницею міжнародного турніру FIG у Франції "StellArt Strass Cup".

Про це повідомила пресслужба федерації художньої гімнастики України.

Вона показала найкращий результат у багатоборстві (107,100) і з обручем (29,350), четвертий – з м'ячем (25,150), другий – з булавами (28,000) і третій – зі стрічкою (24,600).

Ще одна українська гімнастка Марта Борис показала у багатоборстві 6-й результат.

Другою у багатоборстві стала представниця Італії Єлизавета Гаврилів (106,250), третьою – француженка Марго Тран (106,050).

Нагадаємо, у жовтні українська команда "Школи Дерюгіних" у складі Таїсії Онофрійчук, Поліни Каріки та Любові Горащенко здобула золоту медаль на клубному чемпіонаті світу AEON Cup 2025 з художньої гімнастики.

