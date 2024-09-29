Тренер збірної України: Захарова казала, що Верняєв уже нікуди не годиться і його треба виганяти

Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський розповів, що віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова намагалася переконати його у непрофпридатності Олега Верняєва.

Слова Сартинського наводить Tribuna.com.

"Розумієте, Федерація – це, як сказала мені одна розумна людина, прошарок між Міністерством та командою. А у нас, на жаль, те, що зараз пропагує Стелла Георгіївна Захарова – Федерація – це не прошарок, а верхній шар торта. Найголовніше – крем. А те, що знаходиться нижче, це так – відходи.

У цьому вся і заковика. Якщо Федерація починає диктувати умови, як тренуватися, що робити, кого брати на змагання, які тренери годяться, які не годяться, які мені підходять, які не підходять. Якщо Стелла Георгіївна сиділа в Міністерстві й казала, що Олег нікуди не годиться, що він уже старий, його треба виганяти, то я сказав, що ні – без Олега команди не буде.

Хто правий виявився? Це не тому, що я такий добрий, а тому, що я – професіонал своєї справи. А вона – у найкращому разі любитель. Я працюю щодня у команді, я знаю гімнастику. А вона не знає чоловічої гімнастики, на жаль. Я не проти того, щоб вона була президентом, але вона мусить займатися іншими справами.

Вона має організовувати зали, людей, дітей. Робити так, щоби відкривалися школи. Але в жодному разі не входити й не займатися спортивною діяльністю. Так, вона може приходити, питати, радитись і все інше, але не командувати. А вона, як великий Наполеон, хоче командувати всім, і щоб усі приходили, їй кланялися та просили в неї пробачення – не знаю за що, але все одно.

Ось це моя думка. Це думка всіх людей.

Усі запитують: "Який чемпіонат України після Олімпійських ігор? Для кого, для чого?" У жодній країні такого немає. Я забув, ми ж багата країна, у нас є все, у нас гроші… Подумаєш, 8-10 мільйонів. Добре, молодець, красиво все, але всьому свій час", – сказала Захарова.