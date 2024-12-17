Скандальна гімнастка з російським корінням стала спортсменкою року в Німеччині

Уродженку Росії Дар'ю Варфоломеев (Варфоломєєва) назвали найкращою спортсменкою року в Німеччині.

Про це пише Faz.net.

У неділю ввечері в Баден-Бадені відбулася церемонія нагородження. Переможця обирали німецькі журналісти та спортсмени, які відмітили її вдалий виступ на Олімпіаді в Парижі. Вона виграла золото у художній гімнастиці.

Другою стала штовхальниця ядра Йемісі Огунлі, третьою — Джессіка фон Бредов-Верндль, яка здобула кілька нагород у кінному спорті.

Зазначимо, що Дар'я народилася в Росії. Влітку 2021 року гімнастка виступала в окупованому Криму, про що свідчать її дописи в інстаграмі.

Серед чоловіків переміг веслувальник Олівер Зайдлер. Плавець Лукас Мертенс посів друге місце, відставши на кілька голосів, а тріатлоніст Патрік посів третє місце.

Командою року в Німеччині визнали жіночу збірну країни з баскетболу 3x3. Вони обійшли футбольний клуб Баєр, а також чоловічу збірну німецького гандболу