Скандальна гімнастка з російським корінням стала спортсменкою року в Німеччині
Уродженку Росії Дар'ю Варфоломеев (Варфоломєєва) назвали найкращою спортсменкою року в Німеччині.
Про це пише Faz.net.
У неділю ввечері в Баден-Бадені відбулася церемонія нагородження. Переможця обирали німецькі журналісти та спортсмени, які відмітили її вдалий виступ на Олімпіаді в Парижі. Вона виграла золото у художній гімнастиці.
Другою стала штовхальниця ядра Йемісі Огунлі, третьою — Джессіка фон Бредов-Верндль, яка здобула кілька нагород у кінному спорті.
Зазначимо, що Дар'я народилася в Росії. Влітку 2021 року гімнастка виступала в окупованому Криму, про що свідчать її дописи в інстаграмі.
Серед чоловіків переміг веслувальник Олівер Зайдлер. Плавець Лукас Мертенс посів друге місце, відставши на кілька голосів, а тріатлоніст Патрік посів третє місце.
Командою року в Німеччині визнали жіночу збірну країни з баскетболу 3x3. Вони обійшли футбольний клуб Баєр, а також чоловічу збірну німецького гандболу