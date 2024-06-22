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Юнацька збірна України впевнено переграла Сербію на турнірі в Хорватії

Игорь Чернявский — 22 червня, 14:05
Юнацька збірна України впевнено переграла Сербію на турнірі в Хорватії

Збірна України з футзалу U-19 здобула перемогу над однолітками з Сербії в останньому матчі на турнірі Futsal Week U-19 Summer Cup у Поречі, Хорватія.

Матч завершився з рахунком 3:1. Голами у складі України відзначилися Ілля Приходько, Ярослав Савич і Артем Малиновський.

Турнір серед юнацьких збірних із футзалу Summer Cup
22 червня

Україна (U-19) — Сербія (U-19) — 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 — Приходько 2, 2:0 — Савич 18, 2:1 — Карма 28, 3:1 — Малиновський

Нагадаємо, напередодні "жовто-сині" поступилися Польщі. В разі, якщо серби переможуть поляків у один м’яч, то групу з трьох команд виграє Україна.

Турнірна таблиця

футзал

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