Юнацька збірна України поступилась Польщі на турнірі в Хорватії

Юнацька збірна України поступилась команді Польщі за 4-6 місце на турнірі Summer Cup, що триває у хорватському Поречі.

Матч завершився з рахунком 1:2. На початку другого тайму українці повели в рахунку після влучного пенальті Іллі Приходька, проте наприкінці матчу пропустили два м'ячі.

Турнір серед юнацьких збірних із футзалу Summer Cup

21 червня

Україна (U-19) — Польща (U-19) — 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 22 Приходько (пен), 1:1 - 34 Кузьма, 1:2 - 40 Павлуш

Склад юнацької збірної України з футзалу

Воротарі — Іван Бєлімов, Артем Рибак, Орест Савонік, Владислав Швець; польові гравці — Богдан Цап, Артем Клімчук, Іван Разумний, Ярослав Савич, Тарас Воронюк, Ілля Приходько, Дмитро Діброва, Дмитро Суворов, Даніїл Андрієнко, Олександр Жуков, Станіслав Шклярук, Владислав Камець, Артем Малиновський.

Заключний матч на турнірі збірна України проведе 22 червня проти команди Сербії.

Зазначимо, що даний турнір розглядається, як підготовка до Євро-2025.