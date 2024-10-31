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Визначили суперники юнацької збірної України у відборі Євро-2025

Олександр Булава — 31 жовтня, 21:05
Визначили суперники юнацької збірної України у відборі Євро-2025
УАФ

Сьогодні, 31 жовтня відбулася церемонія жеребкування кваліфікаційного турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу.

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України U-19 потрапила у групу 5 основного раунду, де зіграє проти Нідерландів, Сербії та Чорногорії.

Євро-2025 (U-19) із футзалу. Відбірний турнір

Попередній раунд

Група А: Грузія, Литва, Мальта, Німеччина.

Група В: Азербайджан, Косово, Сан-Марино.

Група С: Північна Македонія, Гібралтар, Естонія.

Основний раунд

Група 1: Італія, Румунія, Словаччина, переможець групи А.

Група 2: Іспанія, Фінляндія, Угорщина, Англія.

Група 3: Португалія, Франція, білорусь, Казахстан.

Група 4: Словенія, Бельгія, Латвія, Андорра.

Група 5: Україна, Нідерланди, Сербія, Чорногорія.

Група 6: Польща, Чехія, Греція, переможець групи С.

Група 7: Хорватія, Боснія і Герцеговина, Туреччина, переможець групи В.

Матчі відбору відбудуться у березні 2025 року, за результатами яких будуть визначені сім команд, які приєднаються до країни-господарки – Молдови. Фінальний турнір складатиметься з двох груп по чотири команди, по дві з яких вийдуть до півфіналу.

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