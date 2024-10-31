Визначили суперники юнацької збірної України у відборі Євро-2025
Сьогодні, 31 жовтня відбулася церемонія жеребкування кваліфікаційного турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу.
Про це повідомляє УАФ.
Збірна України U-19 потрапила у групу 5 основного раунду, де зіграє проти Нідерландів, Сербії та Чорногорії.
Євро-2025 (U-19) із футзалу. Відбірний турнір
Попередній раунд
Група А: Грузія, Литва, Мальта, Німеччина.
Група В: Азербайджан, Косово, Сан-Марино.
Група С: Північна Македонія, Гібралтар, Естонія.
Основний раунд
Група 1: Італія, Румунія, Словаччина, переможець групи А.
Група 2: Іспанія, Фінляндія, Угорщина, Англія.
Група 3: Португалія, Франція, білорусь, Казахстан.
Група 4: Словенія, Бельгія, Латвія, Андорра.
Група 5: Україна, Нідерланди, Сербія, Чорногорія.
Група 6: Польща, Чехія, Греція, переможець групи С.
Група 7: Хорватія, Боснія і Герцеговина, Туреччина, переможець групи В.
Матчі відбору відбудуться у березні 2025 року, за результатами яких будуть визначені сім команд, які приєднаються до країни-господарки – Молдови. Фінальний турнір складатиметься з двох груп по чотири команди, по дві з яких вийдуть до півфіналу.