Україна – Бразилія: прогноз Чемпіона на матч чемпіонату світу з футзалу

Вже сьогодні, 2 жовтня, збірна України зіграє у півфіналі чемпіонату світу з футзалу проти національної команди Бразилії.

Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Наша редакція традиційно зробила свої прогнози на матч. Більшість прогнозує поразку "жовто-синіх". А чи мали рацію редактори та журналісти, побачимо вже незабаром.

Прогноз Чемпіона

Богдан Войченко

Збірна України стала сенсацією на цьому турнірі, дійшовши до півфіналу. Нашим хлопцям дуже пощастило, що іспанці вибули, інакше б нас тут зараз не було. Бразильці, на мою думку, мають брати своє, тому очікую на розгром.

Денис Шаховець

На команду Олександра Косенка чекає найважче випробування – матч проти головного фаворита турніру, пʼятиразового чемпіона світу. Для перемоги в такій грі потрібен фарт та неймовірний збіг обставин, однак це не означає, що можна опускати руки.

Очікую на цікаву гру, яка завершиться перемогою бразильців. Проте вірю, що українці здатні зачепитися за медалі в матчі за третє місце.

Кирило Стадниченко

Україна програє з різницею у 2-3 м’ячі – 3:5, чи 3:6, наприклад. Команда знаходиться на підйомі, але Бразилія – перший номер світового рейтингу і в чудовій формі, що видно по результатах поточного ЧС. До того ж, у нас не буде Шведа, а Назар є дуже важливим гравцем для команди.

Ігор Чернявський

Всі розуміють, що Бразилія – фаворитище сьогоднішнього матчу. Зокрема, букмекери оцінюють перемогу "пентакампеонів" коефіцієнтом 1.10 – 1.15. Здавалося б, на папері у наших зовсім немає шансів.

Але збірна України не лише на цьому чемпіонаті світу, а й на Євро-2022 вже неодноразово показувала сталевий характер у матчах проти грізників суперників. Наприклад, у чвертьфіналі Євро вже перемагали "бразильців на мінімалках" – Казахстан.

Сьогодні вірю в диво, але прогноз дам лише на основний час, який, на мою думку, завершиться напруженою нічиєю 2:2. Далі, сподіваюся, справа дійде до післяматчевих пенальті, де фортуна посміхнеться "жовто-синім".

Максим Розенко

Збірна України вже вийшла до півфіналу - мало хто очікував від підопічних Олександра Косенка такого результату. Але перемогти бразильців буде архіважко. Гучної сенсації прогнозувати не буду - ставлю на перемогу південно американців з рахунком 5:1. У наших же хлопців ще буде матч за бронзу.

Станіслав Лисак

Бразилія – головний фаворит на перемогу в турнірі, а Україна залишилася найбільшим андердогом серед усіх учасників півфіналу. Враховуючи, як підопічні Олександра Косенка зіграли з менш грізною Аргентиною спрогнозую поразку українців з рахунком 4:2.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є збірна Бразилії. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Шахтаря – 8,60;

Нічия – 8,10;

Перемога Аталанти – 1,43.

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