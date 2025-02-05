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У Житомирі раптово помер 20-річний український футзаліст

Руслан Травкін — 5 лютого 2025, 18:42
У Житомирі раптово помер 20-річний український футзаліст
Микола Бахур
t.me/ztueduua

Передчасно пішов з життя воротар футзальної команди Житомирської політехніки Микола Балюх.

Про це повідомила пресслужба університету.

Причини смерті не повідомляються. Вказано, що "його життя обірвалося раптово, залишивши по собі невимовний біль утрати".

20-річний футзаліст був третьокурсником факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин.

Друзі та викладачі описують Балюха, як доброго, вічливого та позитивного хлопця, який любив футбол.

Нагадаємо, помер Принц Карім Аль-Хусейні відомий як Ага Хан IV. Він був мільярдером, а також представляв Іран на зимових ОІ-1964. 

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