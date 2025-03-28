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Дехто дуже високо заліз, – тренер ХІТа розкритикував команду за ганебну поразку від SkyUp

Микола Дендак — 28 березня 2025, 14:37
Дехто дуже високо заліз, – тренер ХІТа розкритикував команду за ганебну поразку від SkyUp
Владислав Лисенко
ХІТ

Асистент головного тренера київського ХІТа Владислав Лисенко розкритикував футзалістів за ганебну поразку від SkyUp, в якому команда пропустила 8 голів.

Його слова передає Асоціація футзалу України.

"Добре, що це сталося перед плейоф. Можливо, деякі гравці спустяться з небес, тому що дехто дуже високо заліз, і завдяки цьому SkyUp нас трохи потушив", – сказав Лисенко.

Нагадаємо, ХІТ поступився SkyUp у перенесеному матчі 16 туру української Екстра-ліги. Це була перша поразка команди в сезоні. До цього кияни провели 18 матчів, 14 з яких виграли, а ще чотири завершили внічию. Ба більше, за одну гру зі SkyUp ХІТ пропустив більше, ніж за останні дев'ять матчів разом узятих.

Також ХІТ вдруге у своїй історії пропустив вісім голів в одному поєдинку. До цього київський клуб вісім разів діставав м'яч з сітки власних воріт у 2018 році в межах півфіналу плейоф проти Енергії (4:8).

У суботу, 29 березня, 20-й тур української Екстра-ліги стартуватиме двома матчами. Нагадаємо, напередодні відбувся ще один перенесений поєдинок: Суха Балка та Енергія догравали зустріч 17-го туру чемпіонату України.

Екстра-ліга ХІТ SkyUp Київ Владислав Лисенко

ХІТ

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