Дехто дуже високо заліз, – тренер ХІТа розкритикував команду за ганебну поразку від SkyUp

Асистент головного тренера київського ХІТа Владислав Лисенко розкритикував футзалістів за ганебну поразку від SkyUp, в якому команда пропустила 8 голів.

Його слова передає Асоціація футзалу України.

"Добре, що це сталося перед плейоф. Можливо, деякі гравці спустяться з небес, тому що дехто дуже високо заліз, і завдяки цьому SkyUp нас трохи потушив", – сказав Лисенко.

Нагадаємо, ХІТ поступився SkyUp у перенесеному матчі 16 туру української Екстра-ліги. Це була перша поразка команди в сезоні. До цього кияни провели 18 матчів, 14 з яких виграли, а ще чотири завершили внічию. Ба більше, за одну гру зі SkyUp ХІТ пропустив більше, ніж за останні дев'ять матчів разом узятих.

Також ХІТ вдруге у своїй історії пропустив вісім голів в одному поєдинку. До цього київський клуб вісім разів діставав м'яч з сітки власних воріт у 2018 році в межах півфіналу плейоф проти Енергії (4:8).

У суботу, 29 березня, 20-й тур української Екстра-ліги стартуватиме двома матчами. Нагадаємо, напередодні відбувся ще один перенесений поєдинок: Суха Балка та Енергія догравали зустріч 17-го туру чемпіонату України.