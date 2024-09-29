Семенченко: На таких стадіях кожен грає так, ніби це його останній матч у житті

Гравець збірної України з футзалу Ростислав Семенченко розуміє, що чвертьфіналі чемпіонату світу про недооцінку суперника не може бути й мови.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі ФІФА.

"Венесуела – головна сенсація турніру, але на таких стадіях не може бути не слабких команд. Кожен грає так, ніби це його останній матч у житті, тож не можна нікого недооцінювати. Це буде реально складний матч", – сказав Семенченко.

Чвертьфінальний матч збірної України проти сенсаційної Венесуели відбудеться вже сьогодні, 29 вересня. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.