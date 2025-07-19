Легія оголосила про підписання українського гравця
Максим Ткаченко
legiafutsal.com
Футзальний клуб Легія з Варшави оголосила про підписання українця Максима Ткаченка.
Про це повідомила прес-сулжба команди.
20-річний Максим уже кілька років виступає за польські клуби. Спочатку він захищав кольори команди Тім Лемброк у Першій лізі.
Минулого сезону виступав за Ред Девілз із міста Хойніце. В Екстракласі забив 12 голів і віддав 1 гольову передачу. Його попередній клуб вилетів з елітного дивізіону. Легія минулий сезон завершила на 10-му місці.
Ткаченко представляв збірну України U-19 на Євро-2023.
Нагадаємо, дівоча футзальна команда Українського державного університету імені Михайла Драгоманова з перемоги розпочала виступи на Європейському студентському чемпіонаті (EUС).