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Легія оголосила про підписання українського гравця

Микола Дендак — 19 липня 2025, 17:36
Легія оголосила про підписання українського гравця
Максим Ткаченко
legiafutsal.com

Футзальний клуб Легія з Варшави оголосила про підписання українця Максима Ткаченка.

Про це повідомила прес-сулжба команди.

20-річний Максим уже кілька років виступає за польські клуби. Спочатку він захищав кольори команди Тім Лемброк у Першій лізі.

Минулого сезону виступав за Ред Девілз із міста Хойніце. В Екстракласі забив 12 голів і віддав 1 гольову передачу. Його попередній клуб вилетів з елітного дивізіону. Легія минулий сезон завершила на 10-му місці.

Ткаченко представляв збірну України U-19 на Євро-2023.

Нагадаємо, дівоча футзальна команда Українського державного університету імені Михайла Драгоманова з перемоги розпочала виступи на Європейському студентському чемпіонаті (EUС).

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