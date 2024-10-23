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Чемпіон України пропустив 8 голів: огляд матчу Ліги чемпіонів з футзалу ХІТ – Андерлехт

Руслан Травкін — 23 жовтня, 23:30
Чемпіон України пропустив 8 голів: огляд матчу Ліги чемпіонів з футзалу ХІТ – Андерлехт
Скріншот

У першому матчі Ліги чемпіонів з футзалу київський ХІТ на виїзді поступився бельгійському Андерлехту з рахунком 2:8.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів з футзалу-2024/25
1 тур, 23 жовтня

ХІТ Київ – Андерлехт 2:8 (2:4)

Голи: 0:1 - 1 Грелло, 0:2 - 7 Рангель, 0:3 - 7 де Матос, 1:3 - 8 Мельник, 1:4 - 15 де Матос, 2:4 - 15 Жук, 2:5 - 23 Грелло, 2:6 - 26 де Матос, 2:7 - 29 Рангель, 2:8 - 35 Рангель

Зазначимо, що кияни кваліфікувалися у ЛЧ, як чемпіони української Екстраліги.

Наступну гру в ЛЧ кияни проведуть вже завтра, 24 жовтня, проти іспанського Джімбі Картахена. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Також ХІТ очікує гра з польською Бельско-Бялою 26 жовтня.

Щоб пройти до наступного раунду чемпіону України треба увійти до трійки найкращих. Після першого туру ХІТ посідає останнє місце.

Андерлехт огляд матчу ХІТ Ліга чемпіонів з футзалу

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