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ХІТ Київ розташувався на останній сходинці групового етапу ЛЧ після 1 туру

Станіслав Лисак — 23 жовтня, 23:23
ХІТ Київ розташувався на останній сходинці групового етапу ЛЧ після 1 туру
Асоціація футзалу України

Чемпіон Екстра-ліги сезону-2024/2025, ХІТ Київ, знаходиться на четвертій позиції турнірної таблиці групи 1 в Лізі чемпіонів з футзалу сезону-2024/2025.

Українська команда розгромно поступилася Андерлехту з рахунком 8:2. Бельгійці наразі очолюють квартет з трьома очками в активі.

Іспанський Джимбі Картахена та польський Бельско-Бяла зіграли внічию 1:1.

Наступну гру в ЛЧ ХІТ проведе вже завтра, 24 жовтня, проти іспанського Джімбі Картахена. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Також киян очікує гра з польською Бельско-Бялою 26 жовтня.

Зазначимо, що для виходу в елітний раунд змагань необхідно потрапити до трійки найкращих у групі 1. Наразі кияни розташувалися на останній сходинці турнірної таблиці.

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