Колишній гравець Манчестер Сіті та Мілана відвідав переможний матч збірної України з футзалу

Сьогодні, 24 вересня, у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футзалу збірна України обіграла Нідерланди з рахунком 3:1.

За грою уважно спостерігав колишній футболіст Найджел де Йонг. Ексгравець "помаранчевих", звісно ж, вболівав за рідну команду.

Де Йонг під час карʼєри був відомий своєю жорсткою грою. Запам'ятався тим, як у фіналі чемпіонату світу-2010 заробив червону картку за удар ногою у груди Хабі Алонсо.

Свого часу Найджел також виступав за Аякс, Манчестер Сіті та Мілан. Завершив кар'єру в 2021 році, а зараз працює футбольним експертом і займається бізнесом.

Зазначимо, що у чвертьфіналі чемпіонату світу з футзалу Україна зіграє проти переможця протистояння між Іспанією та Венесуелою.