Чернявський: Правильно відреагували на поразку у грі з Аргентиною

Гравець збірної України з футзалу Ігор Чернявський поділився думками від стартових двох матчів "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу-2024.

Його слова цитує Суспільне Спорт.

"Емоції позитивні. Після першого матчу потрібно було правильно відреагувати на поразку. Гадаю, зіграли добре, забили сім м’ячів. Тепер готуємося на третій матч проти Афганістану.

У нас був перегляд гри з Аргентиною з тренерським штабом, який казав, що ця гра вже завершена, це історія. Що потрібно перегорнути цю сторінку та готуватися до наступної гри. У вівторок мали прямий зв’язок з головним тренером збірної України з футболу Сергієм Ребровим, який нас підтримав та побажав вдалої гри проти Анголи. Тому, як видно, результат показує, що ми добре відреагували на поразку у першому матчі.

Чемпіонат світу – великий форум. Напевно, перед матчем це на нас вплинуло, що ми були скуті та не до кінця впевнені у собі. Нам цього не вистачило, щоб показати результат у першому матчі. Але була друга гра, і відступати було нікуди, лише йти вперед, за перемогою.

Вважатиму зараз найкращим результатом перемогу у найближчому матчі проти Афганістану. А там побачимо. Таких завдань, максимум чи мінімум – у нас немає. Є кожна гра, а далі вже буде майбутнє", – сказав Чернявський.