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ХІТ знищив МСК Харків і вийшов у півфінал: результати 1/4 фіналу Екстра-ліги

— 11 травня, 13:55
ХІТ знищив МСК Харків і вийшов у півфінал: результати 1/4 фіналу Екстра-ліги

У суботу, 11 травня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу чемпіонату України з футзалу.

Київський ХІТ знищив МСК Харків, забивши 8 м'ячів у другому таймі. Ця звитяга дозволила киянам вийти у півфінал. Зазначимо, що в першому матчі ХІТ вирвав перемогу лише в додатковий час.

Екстра-ліга України з футзалу
1/4 фіналу, плей-оф
11 травня

ХІТ (Київ) — МСК (Харків) 9:1 (1:0)

(Рахунок у серії — 2:0)

Голи: 1:0 - 5 Мельник, 2:0 - 21 Абакшин, 3:0 - 24 Жук, 4:0 - Абакшин, 5:0 - 28 Чернявський, 6:0 - 30 Сметаненко, 7:0 - 31 Педяш, 7:1 - 32 Сиротенко, 8:1 - 32 Подлюк, 9:1 - 37 Сірий.

11 травня також відбудуться ще 2 гри Екстра-ліги:

  • 14:00 Сокіл — Енергія
  • 16:00 Аврора — SkyUp Київ

Напередодні Енергія зрівняла рахунок у серії з Соколом, а Ураган розгромив Кардинал-Рівне.

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