Енергія зрівняла рахунок у серії з Соколом, Ураган розгромив Кардинал-Рівне: результати 1/4 фіналу Екстра-ліга

У п'ятницю, 10 травня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу чемпіонату України з футзалу.

Хмельницький Сокіл поступився львівській Енергії. Рахунок у серії став рівним — 1:1. Тому на команди очікує третя гра чвертьфіналу, яка відбудеться у суботу, 11 травня, о 14:00.

В іншому матчі Ураган розгромив Кардинал та за підсумками двох ігор вийшов у півфінал турніру. Рівняни поточний розіграш чемпіонату завершують

Екстра-ліга України з футзалу

1/4 фіналу, плей-оф

10 травня

Сокіл (Хмельницький) — Енергія (Львів) 1:2

(Рахунок у серії — 1:1)

Голи: 0:1 - 24 Марциняк, 0:2 - 29 Легендзевич, 1:2 - 35 Гуцуляк

Ураган — Кардинал-Рівне 5:0 (2:0)

(Рахунок у серії — 2:0)

Голи: 1:0 - 7 Масевич, 2:0 - 19 Моспан, 3:0 - 25 Грицина, 4:0 - 39 Фаренюк, 5:0 - 40 Фаренюк

Напередодні ХІТ вирвав перемогу у МСК.