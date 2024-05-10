Енергія зрівняла рахунок у серії з Соколом, Ураган розгромив Кардинал-Рівне: результати 1/4 фіналу Екстра-ліга
— 10 травня, 17:43
У п'ятницю, 10 травня, відбулися матчі-відповіді 1/4 фіналу чемпіонату України з футзалу.
Хмельницький Сокіл поступився львівській Енергії. Рахунок у серії став рівним — 1:1. Тому на команди очікує третя гра чвертьфіналу, яка відбудеться у суботу, 11 травня, о 14:00.
В іншому матчі Ураган розгромив Кардинал та за підсумками двох ігор вийшов у півфінал турніру. Рівняни поточний розіграш чемпіонату завершують
Екстра-ліга України з футзалу
1/4 фіналу, плей-оф
10 травня
Сокіл (Хмельницький) — Енергія (Львів) 1:2
(Рахунок у серії — 1:1)
Голи: 0:1 - 24 Марциняк, 0:2 - 29 Легендзевич, 1:2 - 35 Гуцуляк
Ураган — Кардинал-Рівне 5:0 (2:0)
(Рахунок у серії — 2:0)
Голи: 1:0 - 7 Масевич, 2:0 - 19 Моспан, 3:0 - 25 Грицина, 4:0 - 39 Фаренюк, 5:0 - 40 Фаренюк
Напередодні ХІТ вирвав перемогу у МСК.