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Аврора зіграє зі SkyUp, ХІТ прийме Сокіл у півфіналі Екстра-ліги

Руслан Травкін — 17 травня 2025, 09:10
Аврора зіграє зі SkyUp, ХІТ прийме Сокіл у півфіналі Екстра-ліги
facebook.com/skyupfutsal

Сьогодні, 17 травня, стартують півфінальні серії футзальної Екстра-ліги.

Переможець регулярного сезону Аврора зіграє проти SkyUp. Чинний чемпіон України столичний ХІТ прийматиме Сокіл із міста Хмельницький.

Серії 1/2 фіналу триватимуть до трьох перемог.

Футзал – Екстра-ліга
Плейоф, 1/2 фіналу

12:00 ХІТ – Сокіл

13:30 Аврора – SkyUp

Нагадаємо, воротар київського ХІТа Олександр Сухов став найкращим бомбардиром серед голкіперів у історії чемпіонату України з футзалу.

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