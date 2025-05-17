Аврора зіграє зі SkyUp, ХІТ прийме Сокіл у півфіналі Екстра-ліги

Сьогодні, 17 травня, стартують півфінальні серії футзальної Екстра-ліги.

Переможець регулярного сезону Аврора зіграє проти SkyUp. Чинний чемпіон України столичний ХІТ прийматиме Сокіл із міста Хмельницький.

Серії 1/2 фіналу триватимуть до трьох перемог.

Футзал – Екстра-ліга

Плейоф, 1/2 фіналу

12:00 ХІТ – Сокіл

13:30 Аврора – SkyUp

Нагадаємо, воротар київського ХІТа Олександр Сухов став найкращим бомбардиром серед голкіперів у історії чемпіонату України з футзалу.