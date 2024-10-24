ХІТ поступився іспанській Картахені у 2 турі Ліги чемпіонів

ХІТ Київ поступився іспанській Картахені в межах другого туру Ліги чемпіонів з футзалу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:4 на користь команди з Іспанії. Єдиний м'яч у складі українського колективу на рахунку Даниіла Абакшина.

Ліга чемпіонів з футзалу-2024/2025

2 тур, 24 жовтня

ХІТ Київ – Картахена 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Мухудін, 0:2 – 22 Хіль, 0:3 – 26 Томасз, 0:4 – 31 Томаз, 1:4 – 32 Абакшин

Напередодні столичний клуб зазнав розгромної поразки від Андерлехта. Після двох турів кияни розташувалися на останній сходинці турнірної таблиці. Для виходу в елітний раунд змагань необхідно потрапити до трійки найкращих у групі 1.

Наступну гру в ЛЧ ХІТ проведе у суботу, 26 жовтня, проти польської Бельско-Бяли.