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ХІТ поступився іспанській Картахені у 2 турі Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 24 жовтня, 19:54
ХІТ поступився іспанській Картахені у 2 турі Ліги чемпіонів

ХІТ Київ поступився іспанській Картахені в межах другого туру Ліги чемпіонів з футзалу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:4 на користь команди з Іспанії. Єдиний м'яч у складі українського колективу на рахунку Даниіла Абакшина.

Ліга чемпіонів з футзалу-2024/2025
2 тур, 24 жовтня

ХІТ Київ – Картахена 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Мухудін, 0:2 – 22 Хіль, 0:3 – 26 Томасз, 0:4 – 31 Томаз, 1:4 – 32 Абакшин

Напередодні столичний клуб зазнав розгромної поразки від Андерлехта. Після двох турів кияни розташувалися на останній сходинці турнірної таблиці. Для виходу в елітний раунд змагань необхідно потрапити до трійки найкращих у групі 1.

Наступну гру в ЛЧ ХІТ проведе у суботу, 26 жовтня, проти польської Бельско-Бяли.

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