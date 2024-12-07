ХІТ завітає в гості до in.IT Львів, Ураган прийме МСК Харків у 8 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 7 грудня, відбудеться три матчі 8 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Відкриватиме ігровий день поєдинок між івано-франківським Ураганом та одним з аутсайдерів чемпіонату МСК Харків. Також Кардинал-Лівне зустрінеться з Сухою Балкою.

Завершуватиме програму дня матч між чинним чемпіоном чемпіонату України, ХІТ Київ, та командою, що досі не здобула жодного очка в турнірній таблиці, in.IT Львів.

Чемпіонат України – Екстра-ліга

8 тур, 7 грудня

12:00. Ураган – МСК Харків

14:00. Кардинал-Рівне – Суха Балка

16:00. in.IT – ХІТ Київ

Напередодні гравець збірної України та футзальної Аврори Ростислав Семенченко став найкращим гравцем листопада в Екстра-лізі.