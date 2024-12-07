ХІТ завітає в гості до in.IT Львів, Ураган прийме МСК Харків у 8 турі Екстра-ліги
Сьогодні, 7 грудня, відбудеться три матчі 8 туру української Екстра-ліги з футзалу.
Відкриватиме ігровий день поєдинок між івано-франківським Ураганом та одним з аутсайдерів чемпіонату МСК Харків. Також Кардинал-Лівне зустрінеться з Сухою Балкою.
Завершуватиме програму дня матч між чинним чемпіоном чемпіонату України, ХІТ Київ, та командою, що досі не здобула жодного очка в турнірній таблиці, in.IT Львів.
Чемпіонат України – Екстра-ліга
8 тур, 7 грудня
8 тур, 7 грудня
12:00. Ураган – МСК Харків
14:00. Кардинал-Рівне – Суха Балка
16:00. in.IT – ХІТ Київ
Напередодні гравець збірної України та футзальної Аврори Ростислав Семенченко став найкращим гравцем листопада в Екстра-лізі.