Аврора переграла SkyUp, Сокіл здолав Енергію в матчі 8 туру Екстра-ліги

Сьогодні, 6 грудня, відбулося два матчі 8 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Перший з них проходив між SkyUp та Авророю. Київське дербі завершилося перемогою номінальних гостей з рахунком 2:0.

Перший тайм був без голів, але у другому таймі лідер чемпіонату таки зумів дотиснути SkyUp. Зазначимо, що за декілька хвилин до кінця, коли рахунок був 0:2 матч перервала повітряна тривога.

В іншому матчі хмельницький Сокіл на виїзді переграв Енергію. Гості зробили собі гандикап у два голи за підсумками першого тайму, а потім зуміли втримати переможний результат до завершення гри.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра ліга

8-й тур, 6 грудня

SkyUp – Аврора 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – Ліфер (26, авт), 0:2 – Моспан (30), 1:2 – Ліфер (35), 1:3 – Семенченко

Енергія – Сокіл Хмельницький 2:3 (1:3)

Голи: 0:1 – Бабак (2), 1:1 – Гураль (12), 1:2 – Абзалом (18), 1:3 – Хамданов (20), 2:3 – Грицина (38)

Аврора завдяки перемозі закріпилася на першому місці – команда має 22 очки за 8 поєдинків. Сокіл вийшов на друге місце, набравши 15 балів за 7 матчів. SkyUp із 12 очками йде п'ятим, Енергія – шоста, маючи 11 пунктів.

Напередодні гравець збірної України та футзальної Аврори Ростислав Семенченко став найкращим гравцем листопада в Екстра-лізі.