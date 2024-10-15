Лідер збірної України: Не можу сказати, що за рівнем наш чемпіонат наздожене Іспанію чи Португалію
Лідер збірної України з футзалу та гравець київського ХІТа Данило Абакшин розповів, що вважає український чемпіонат досить сильним.
Його слова наводить сайт Ukrsport.pro.
"Я сьомий рік у чемпіонаті. Вважаю, що наш чемпіонат сильний. Наприклад, Корсун зараз поїхав грати в Іспанію, Микитюк поїхав теж туди.
Не можу сказати, що ми зараз доженемо Португалію та Іспанію за рівнем чемпіонатів, але по результатах за збірну точно підкрадаємось до них.
Сезон в Україні тільки починається, тому подивимось, як він пройде, яким буде рівень чемпіонату", – сказав Абакшин.
Футзаліст вдало провів ЧС-2024. він забив 7 голів у 7 матчах. Данило у бронзовому фіналі проти Франції, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:1, оформив хеттрик.
На його рахунку також 6 результативних передач. Він став найкращим у складі України за системою гол + пас.