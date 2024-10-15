Лідер збірної України: Не можу сказати, що за рівнем наш чемпіонат наздожене Іспанію чи Португалію

Лідер збірної України з футзалу та гравець київського ХІТа Данило Абакшин розповів, що вважає український чемпіонат досить сильним.

Його слова наводить сайт Ukrsport.pro.

"Я сьомий рік у чемпіонаті. Вважаю, що наш чемпіонат сильний. Наприклад, Корсун зараз поїхав грати в Іспанію, Микитюк поїхав теж туди.

Не можу сказати, що ми зараз доженемо Португалію та Іспанію за рівнем чемпіонатів, але по результатах за збірну точно підкрадаємось до них.



Сезон в Україні тільки починається, тому подивимось, як він пройде, яким буде рівень чемпіонату", – сказав Абакшин.