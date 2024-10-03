Внаслідок ДТП загинув колишній гравець юнацької збірної України

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди помер 32-річний вихованець рівненського футзалу та колишній гравець юнацької збірної України Дмитро Ситник.

Про це повідомила пресслужба футзального клубу Кардинал-Рівне.

Футзаліста на великій швидкості збив автомобіль. Трапилося це 22 вересня. З того часу за життя гравця боролися лікарі, але, на жаль, 4 жовтня серце Дмитра зупинилося.

Ситник є вихованцем ДЮСШ №4 міста Рівне. Він виступав на різних рівнях у чемпіонатах України. У поточному сезоні виступав за НК Верес на аматорському рівні.