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Внаслідок ДТП загинув колишній гравець юнацької збірної України

Руслан Травкін — 3 жовтня, 18:36
Внаслідок ДТП загинув колишній гравець юнацької збірної України
Дмитро Ситник
Кардинал-Рівне

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди помер 32-річний вихованець рівненського футзалу та колишній гравець юнацької збірної України Дмитро Ситник.

Про це повідомила пресслужба футзального клубу Кардинал-Рівне.

Футзаліста на великій швидкості збив автомобіль. Трапилося це 22 вересня. З того часу за життя гравця боролися лікарі, але, на жаль, 4 жовтня серце Дмитра зупинилося.

Ситник є вихованцем ДЮСШ №4 міста Рівне. Він виступав на різних рівнях у чемпіонатах України. У поточному сезоні виступав за НК Верес на аматорському рівні.

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