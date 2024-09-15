Став відомий стартовий склад збірної України з футзалу на матч проти Аргентини на ЧС-2024

Сьогодні, 15 вересня, збірна України з футзалу матчем проти Аргентини розпочне свій шлях на чемпіонаті світу.

Пресслужба УАФ опублікувала стартовий склад "синьо-жовтих".

Стартовий склад збірної України: Олександр Сухов – Назар Швед, Микола Микитюк, Ігор Чернявський, Петро Шотурма (К).

У групі С суперниками українців також буде збірна Анголи (матч пройде 18 вересня) та Афганістану (21 вересня).

Із 6 груп до плейоф вийдуть найкращі дві збірні. Також до матчів на виліт путівку отримають 4 найкращі команди, які посядуть треті місця.