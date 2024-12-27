Визначилися пари 1/8 фіналу Кубку України з футзалу

Сьогодні, 27 грудня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з футзалу сезону-2024/25.

На цій стадії будуть змагатися такі команди: Будівельник, AM-Estate, Авалон, Фурнітура, Аврора, ХІТ, Ураган, Сокіл, Енергія, Кардинал-Рівне, Атлетик Футзал, Sky UP, in.IT, Суха Балка, Любарт, Харків.

Результати жеребкування 1/8 фіналу:

Енергія – In.it

Скай Ап – Авалон

Аврора – ХІТ

Атлетик – Сокіл

Суха Балка – Харків

AM-Estete – Ураган

Любарт – Фурнітура

Кардинал-Рівне – Будівельник Лисичанськ

Базовою датою перших матчів є 21 січня. Матч-відповіді пройдуть 15 лютого.

Переможці проходять до Фіналу восьми, який пройде з 24 до 27 квітня в Києві. Жеребкування Фіналу восьми пройде через тиждень після закінчення матчів 1/8 фіналу.