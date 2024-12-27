Визначилися пари 1/8 фіналу Кубку України з футзалу
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Сьогодні, 27 грудня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку України з футзалу сезону-2024/25.
На цій стадії будуть змагатися такі команди: Будівельник, AM-Estate, Авалон, Фурнітура, Аврора, ХІТ, Ураган, Сокіл, Енергія, Кардинал-Рівне, Атлетик Футзал, Sky UP, in.IT, Суха Балка, Любарт, Харків.
Результати жеребкування 1/8 фіналу:
Енергія – In.it
Скай Ап – Авалон
Аврора – ХІТ
Атлетик – Сокіл
Суха Балка – Харків
AM-Estete – Ураган
Любарт – Фурнітура
Кардинал-Рівне – Будівельник Лисичанськ
Базовою датою перших матчів є 21 січня. Матч-відповіді пройдуть 15 лютого.
Переможці проходять до Фіналу восьми, який пройде з 24 до 27 квітня в Києві. Жеребкування Фіналу восьми пройде через тиждень після закінчення матчів 1/8 фіналу.