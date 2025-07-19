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Зоря на зборах переглядає ексфутболіста Корінтіанса

Володимир Максименко — 19 липня 2025, 09:55
Зоря на зборах переглядає ексфутболіста Корінтіанса
ФК Зоря

Луганська Зоря може підсилити свій склад ексфутболістом Корінтіанса Руаном Олівейрою.

Про це свідчать фото з тренувань від пресслужби "чорно-білих".

На одному з кадрів помітно бразильського виконавця. Хоча клуб не анонсував приїзд Олівейри, він перебуває у розташуванні Зорі та має всі шанси підписати контракт.

Права на хавбека належать Метрополітано, який виступає у бразильській Серії Б. Раніше Олівейра грав за Корінтіанс та Куябу на правах оренди.

Цього літа Зоря вже підписала Ігоря Пердуту, Андрію Яньїча, Навіна Малиша та Романа Саленка, оренду якого підтвердив портал Transfermarkt.

Напередодні луганський клуб визначився зі своїм останнім суперником на зборах у Словенії.

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