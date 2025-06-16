Зірку Ман Сіті розіграли на відпочинку: футболіст сплатив чужий рахунок під виглядом автографа

Зірка Манчестер Сіті Джек Гріліш опинився у центрі веселого інтернет-жарту під час свого відпочинку в Греції.

Після напруженого сезону англійський футболіст відправився до елітного курорту на Міконосі, де став героєм вірусного ролика одного з місцевих відвідувачів.

Шведський контент-кріейтор Патрік Перссон виклав у TikTok і Instagram відео, на якому нібито "розіграв" Гріліша. На кадрах він підходить до футболіста з рахунком із бару, який замаскував під аркуш для автографа. Джек, ні про що не здогадуючись, підписує папірець.

На перший погляд здається, що Гріліш щедро оплатив чужий рахунок. Відео супроводжувалося написом: "Який щедрий хлопець Джек Гріліш", але згодом стало зрозуміло, що це був просто веселий скетч.

Нагадаємо, напередодні головний тренер Сіті Пеп Гвардіола оголосив список гравців на клубний чемпіонат світу, куди не потрапив Гріліш.

Раніше повідомлялося, що у послугах англійського футболіста всерйоз зацікавлений клуб Віталія Миколенка.