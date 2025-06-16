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Зірку Ман Сіті розіграли на відпочинку: футболіст сплатив чужий рахунок під виглядом автографа

Богдан Войченко — 16 червня 2025, 14:12
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Зірку Ман Сіті розіграли на відпочинку: футболіст сплатив чужий рахунок під виглядом автографа

Зірка Манчестер Сіті Джек Гріліш опинився у центрі веселого інтернет-жарту під час свого відпочинку в Греції.

Після напруженого сезону англійський футболіст відправився до елітного курорту на Міконосі, де став героєм вірусного ролика одного з місцевих відвідувачів.

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Шведський контент-кріейтор Патрік Перссон виклав у TikTok і Instagram відео, на якому нібито "розіграв" Гріліша. На кадрах він підходить до футболіста з рахунком із бару, який замаскував під аркуш для автографа. Джек, ні про що не здогадуючись, підписує папірець.

На перший погляд здається, що Гріліш щедро оплатив чужий рахунок. Відео супроводжувалося написом: "Який щедрий хлопець Джек Гріліш", але згодом стало зрозуміло, що це був просто веселий скетч.

@patricpersson Such a generous guy @Jack Grealish ♬ Western Music: Arizona Dreaming - Piero Piccioni

Нагадаємо, напередодні головний тренер Сіті Пеп Гвардіола оголосив список гравців на клубний чемпіонат світу, куди не потрапив Гріліш.

Раніше повідомлялося, що у послугах англійського футболіста всерйоз зацікавлений клуб Віталія Миколенка.

ВІДЕО відпочинок Манчестер Сіті Джек Гріліш