Хуан Мата став співвласником клубу МЛС

Відомий іспанський півзахисник Хуан Мата приєднався до числа співвласників новоствореного клубу МЛС Сан-Дієго.

Про це повідомляє пресслужба каліфорнійського клубу.

Сан-Дієго був заснований у 2023 році. Свої виступи в МЛС клуб розпочне у наступному, 2025 році.

Мата – другий іноземний футболіст, який співвласником клубу МЛС, першим був Девід Бекхем. Також 36-річний іспанець став першим чинним гравцем, який володіє часткою в клубі МЛС.

Колишній футболіст Челсі, Валенсії та збірної Іспанії з вересня поточного року виступає за австралійський Вестерн Сідней. Він також є інвестором команди Формули-1 Альпін.

Раніше повідомлялося про те, що Сан-Дієго може підписати зіркового бельгійського півзахисника Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне.