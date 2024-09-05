Чемпіон світу та Європи у складі збірної Іспанії став гравцем австралійського клубу

Іспанський футболіст Хуан Мата підписав контракт з австралійським клубом Сідней Вондерерз.

Про це вказано на сайті команди.

Сторони погодили договір терміном на 1 рік. Попереднім клубом вінгера був японський Віссел Кобе.

Мата почав кар'єру у складі Валенсії. У 2011 році перейшов до Челсі. Згодом грав за Манчестер Юнайтед та Галатасарай.

З 2009 до 2016 року викликався до збірної Іспанії. У складі "Фурії Рохи" відіграв 41 поєдинок і забив 10 голів. У складі національної команди вигравав ЧС-2010 та Євро-2012.

Нагадаємо, талант збірної Іспанії Ламін Ямал став наймолодшим номінантом на "Золотий м'яч" в історії.