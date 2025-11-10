Іменитий вінгер відмовився від виклику в збірну Італії

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза відмовився від виклику в збірну Італії на листопадові матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Я часто спілкуюся з К'єзою, нам просто потрібно поважати рішення, які ми обидва ухвалюємо, і мотиви, якими ми керуємося. Мені більше нічого сказати, це правда", – заявив головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо.

У листопаді збірна Італії проведе два матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року: в Кишеневі проти Молдови (13 листопада) та Мілані проти Норвегії (16 листопада).

Востаннє К'єза грав за збірну Італії ще влітку 2024 року на чемпіонаті Європи. Тоді команду ще тренував Лучано Спаллетті.

Раніше збірна Італії через травму втратила Мойзе Кіна з Фіорентини.