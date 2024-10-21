Гламурну пару з Ювентуса пограбували на суму понад 500 тисяч євро

Одним із найцікавіших трансферів літнього трансферного вікна-2024 став перехід двох гравців Астон Вілли в Ювентус. А все тому, що "стара синьйора" підписала хлопця та дівчину – бразильця Дугласа Луїса та швейцарку Алішу Леманн.

Пару чудово зустріли в Турині, але зовсім нещодавно вони зіштовхнулися з першими труднощами життя в Італії. Справа в тому, що на Аппенінському півострові селебріті часто стають жертвами пограбувань. Не рятують навіть дороговартісні охоронні системи – зловмисники все одно знаходять обхідні шляхи.

Так сталося і на минулих вихідних, поки Дуглас та Аліша були на виїзних матчах своїх команд. Інцидент стався в ніч з субот на неділю, тож парі довелося в терміновому порядку повертатися додому. У своєму помешканні в Турині Леманн та Луїс не дорахувалися 11 годинників, які коштують понад 500 тисяч євро. Також зловмисники поцупили кілька діамантових намист швейцарської футболістки.

Справою вже займається італійська поліція. Зазначимо, що новачки Ювентуса – далеко не єдині жертви пограбувань за останній час. З аналогічною проблемою зіштовхувалися Мойзе Кін, Маттіа Дзаканьї, Кайо Жорже та інші футболісти.