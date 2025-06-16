Найпопулярніша футболістка світу вразила фанатів спекотним контентом у купальнику під час відпустки
Зіркова швейцарська футболістка Аліша Леманн насолоджується відпочинком після успішного сезону з туринським Ювентусом.
26-річна спортсменка виклала серію спекотних фото в Instagram, на яких позує в мініатюрному чорному бікіні на надувному човні серед річки.
Із розпущеним волоссям, стильними сонцезахисними окулярами та м’ячем у руках, Аліша випромінює повне літнє задоволення.
Нагадаємо, ще рік тому Леманн грала за Астон Віллу, а нещодавно разом зі своїм тодішнім партнером Дугласом Луїзом перебралася до Італії. Проте, за останніми даними, пара розірвала стосунки, хоча все ще стежать одне за одним в Instagram.
Раніше повідомлялося, що Аліша розірвала соцмережі командним танцем з футболістками Ювентуса після чемпіонства.