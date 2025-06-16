Найпопулярніша футболістка світу вразила фанатів спекотним контентом у купальнику під час відпустки

Зіркова швейцарська футболістка Аліша Леманн насолоджується відпочинком після успішного сезону з туринським Ювентусом.

26-річна спортсменка виклала серію спекотних фото в Instagram, на яких позує в мініатюрному чорному бікіні на надувному човні серед річки.

Читайте також : Фото А як же дівчина: зірку Ман Сіті спіймали на флірті із найвідомішою футболісткою світу

Із розпущеним волоссям, стильними сонцезахисними окулярами та м’ячем у руках, Аліша випромінює повне літнє задоволення.

Нагадаємо, ще рік тому Леманн грала за Астон Віллу, а нещодавно разом зі своїм тодішнім партнером Дугласом Луїзом перебралася до Італії. Проте, за останніми даними, пара розірвала стосунки, хоча все ще стежать одне за одним в Instagram.

Раніше повідомлялося, що Аліша розірвала соцмережі командним танцем з футболістками Ювентуса після чемпіонства.