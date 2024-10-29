Вінгер збірної України Віктор Циганков повернувся до тренувань з Жироною.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Сьогодні, 29 жовтня, Жирона в клубних соцмережах опублікувала відео, на якому гравці команди виходять на поле на тренування. В числі гравців, які вийшли на поле, був і Циганков.

Нагадаємо, українець ще на початку жовтня Циганков отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Спочатку прогнозувалося, що вінгер Жирони пропустить щонайменше п’ять тижнів, проте, схоже, відновлення гравця збірної України відбувається з випередженням графіку.

Раніше повідомлялося про те, що Циганков повернеться у гру вже на початку листопада.

Свій наступний матч Жирона проведе в середу, 30 жовтня в Кубку Іспанії проти Естремадури.