Захисник Реала відновив повноцінні тренування після травми

Захисник мадридського Реала Давід Алаба відновився після травми, якої зазнав у жовтні.

Про це повідомляє As.

У п'ятницю, 7 листопада, він тренувався у загальній групі Реала і провів майже все заняття. Якщо 33-річний австрієць зуміє завершити суботню тренування – то буде викликаний на матч 12 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано, який відбудеться у неділю, 9 листопада.

Повернення Алаба може бути дуже важливим для головного тренера Реала Хабі Алонсо, який наразі має серйозні кадрові проблеми в лінії захисту: травмовані Антоніо Рюдігер і Дані Карвахаль.

Алаба пропустив останні 4 матчі Реала через травму гомілки, яку він отримав 19 жовтня у поєдинку Ла Ліги проти Хетафе (перемога 1:0).

Раніше повідомлялося про те, що Реал хоче позбутися Алаби через його часті травми та високу зарплату.