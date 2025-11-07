Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Захисник Реала відновив повноцінні тренування після травми

Олег Дідух — 7 листопада 2025, 15:25
Захисник Реала відновив повноцінні тренування після травми
Давід Алаба
Getty Images

Захисник мадридського Реала Давід Алаба відновився після травми, якої зазнав у жовтні.

Про це повідомляє As.

У п'ятницю, 7 листопада, він тренувався у загальній групі Реала і провів майже все заняття. Якщо 33-річний австрієць зуміє завершити суботню тренування – то буде викликаний на матч 12 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано, який відбудеться у неділю, 9 листопада.

Повернення Алаба може бути дуже важливим для головного тренера Реала Хабі Алонсо, який наразі має серйозні кадрові проблеми в лінії захисту: травмовані Антоніо Рюдігер і Дані Карвахаль.

Алаба пропустив останні 4 матчі Реала через травму гомілки, яку він отримав 19 жовтня у поєдинку Ла Ліги проти Хетафе (перемога 1:0).

Раніше повідомлялося про те, що Реал хоче позбутися Алаби через його часті травми та високу зарплату.

Алаба відновлення після травми Реал Мадрид

Алаба

Реал хоче позбутися захисника через велику зарплату
Алаба відмовився покидати Реал
Реал втратив ключового гравця через травму
Алаба може продовжити кар’єру в Саудівській Аравії
Двох захисників Реала успішно прооперували

Останні новини