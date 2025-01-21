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Відомий голівудський режисер став інвестором Шеффілд Юнайтед

Руслан Травкін — 21 січня 2025, 16:30
Відомий голівудський режисер став інвестором Шеффілд Юнайтед
https://x.com/SheffieldUnited

Відомий кінорежисер Джо Руссо став інвестором клубу Чемпіоншипу Шеффілд Юнайтед.

Про це повідомила пресслужба "клинків".

Разом із ним до списку членів правління додалися Лен Коморскі та Террі Ахерн.

Джо Руссо працює разом із братом Ентоні. Найбільш популярною його роботою є фільм "Месники" про супергероїв.

Коморскі раніше обіймав посаду директора Клівленд Кавальєрс. Ахерн – підприємець, який займався нерухомістю.

У клубі не назвали умов, на яких вони увійшли до акціонерів клубу.

Зазначимо, що головним інвестором скромного клубу Рексем із четвертого за силою дивізіону Англії є актор Раян Рейнольдс, близький друг Джо Руссо.

Нагадаємо, нещодавно Чемпіон провів розслідування про власників головного спонсора Шеффілд Венсдей – принципового суперника Шеффілд Юнайтед. Виявилось, що ним росіянин із латвійським паспортом.

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