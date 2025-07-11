Зірка Барселони назвав найкращого футболіста в історії

Атакувальний півзахисник каталонської Барселони Ламін Ямал висловився про найкращого, на його думку, футболіста в історії.

Слова 17-річного гравця наводить Mundo Deportivo.

"Для мене Ліонель Мессі – найкращий в історії. Мені подобалось все, що він робив на полі. Це було справді неймовірно", – розповів Ямал.

Нагадаємо, восьмиразовий володар Золотого м'яча грав за каталонців з 2003 по 2021 рік, а згодом перейшов у ПСЖ. У 2023-му Мессі приєднався до Інтера Маямі, у складі якого грає й сьогодні.

Наразі сторони ведуть переговори щодо продовження контракт з аргентинською легендою.

Раніше повідомлялось, що 16-річний талант з Мексики побив рекорд Ямала.