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Зірка Барселони назвав найкращого футболіста в історії

Володимир Максименко — 11 липня 2025, 11:21
Зірка Барселони назвав найкращого футболіста в історії
Ламін Ямал
Getty Images

Атакувальний півзахисник каталонської Барселони Ламін Ямал висловився про найкращого, на його думку, футболіста в історії.

Слова 17-річного гравця наводить Mundo Deportivo.

"Для мене Ліонель Мессі – найкращий в історії. Мені подобалось все, що він робив на полі. Це було справді неймовірно", – розповів Ямал.

Нагадаємо, восьмиразовий володар Золотого м'яча грав за каталонців з 2003 по 2021 рік, а згодом перейшов у ПСЖ. У 2023-му Мессі приєднався до Інтера Маямі, у складі якого грає й сьогодні. 

Наразі сторони ведуть переговори щодо продовження контракт з аргентинською легендою.

Раніше повідомлялось, що 16-річний талант з Мексики побив рекорд Ямала.

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