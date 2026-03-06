Українська правда
Чемпіона світу підозрюють в порушенні регламенту про ставки

Олексій Мурзак — 6 березня 2026, 20:18
Футбольна асоціація Англії розпочала розгляд справи стосовно голкіпера Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса, якого підозрюють у порушенні правил щодо ставок.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією видання, 33-річний воротар ще з червня 2024 року є обличчям аргентинської платформи для ставок.

Наголошується, згідно з регламентом Футбольної асоціації Англії (FA) гравці позбавлені права рекламувати та просувати ставки на спорт. У тому числі заборонено рекламу компаній, які пропонують ставки на матчі та змагання, де виступає сам футболіст.

Букмекери, з якими співпрацює Мартінес, дають можливість користувачам здійснювати ставки на змагання, де бере участь воротар.

Раніше повідомлялося, що Мартінес потрапив до сфери інтересів Інтера.

