Чемпіона світу підозрюють в порушенні регламенту про ставки
Футбольна асоціація Англії розпочала розгляд справи стосовно голкіпера Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінеса, якого підозрюють у порушенні правил щодо ставок.
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією видання, 33-річний воротар ще з червня 2024 року є обличчям аргентинської платформи для ставок.
Наголошується, згідно з регламентом Футбольної асоціації Англії (FA) гравці позбавлені права рекламувати та просувати ставки на спорт. У тому числі заборонено рекламу компаній, які пропонують ставки на матчі та змагання, де виступає сам футболіст.
Букмекери, з якими співпрацює Мартінес, дають можливість користувачам здійснювати ставки на змагання, де бере участь воротар.
Раніше повідомлялося, що Мартінес потрапив до сфери інтересів Інтера.