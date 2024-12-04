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Зінченко потрапив у стартовий склад Арсенала на матч з Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 4 грудня 2024, 21:17
Зінченко потрапив у стартовий склад Арсенала на матч з Манчестер Юнайтед
Олександр Зінченко
Getty Images

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив у стартовий склад на матч проти Манчестер Юнайтед у межах 14 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Арсенал: Рая, Тімбер, Саліба, Ківьор, Зінченко, Партей, Райс, Едегор, Мартінеллі, Сака, Гаверц

Востаннє Олександр потрапляв у основу Арсенала 30 жовтня, але тоді це був матч Кубку англійської ліги проти Престона. До того ж він був визнаний найгіршим гравцем "канонірів" у тій грі.

У поточному сезоні Зінченко відіграв 5 матчів Арсенала в АПЛ, результативними діями не відзначався.

Матч розпочнеться о 22:15.

Нагадаємо, що 14 тур АПЛ стартував учора. Лестер провів першу гру з новим тренером: Руд ван Ністелрой вивів команду на поєдинок з Вест Гемом.

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