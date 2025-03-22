Зінченко: У другому матчі з Бельгією буде важко
Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко прокоментував матч-відповідь проти Бельгії в межах плейоф Ліги націй.
Слова футболіста наводить пресслужба УАФ.
"Я думаю, були підібрані правильні слова в роздягальні й тренерським штабом, й усіма хлопцями. Кожен дав свій коментар, і в результаті ми трошки виправили свою гру. Додали динаміки в другому таймі, почали сміливіше діяти попереду.
Ми розуміли, що проти таких команд грати дуже важко, але потрібно чинити тиск, щоб володіти м'ячем. Я вважаю, що в нас є всі якості, щоб грати у футбол – навіть іноді й першим номером – проти таких збірних.
Я вже говорив, чи то у збірній, чи то в клубі, що завжди намагаюся допомагати команді чим можу. Хай би на якій позиції тренер мене випустив – я віддаватиму всі сили. У другому матчі нам буде важко. Усі ми це розуміємо. Гра на виїзді, трибуни будуть гнати бельгійців уперед. Зараз треба відновитися", – розповів Зінченко.
Зазначимо, що матч-відповідь між Україною та Бельгією відбудеться завтра, 23 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Перша зустріч команд у битві за право виступати в дивізіоні А завершилась несподіваною перемогою підопічних Сергія Реброва.
Раніше Єгор Ярмолюк оцінив свій дебют у складі "жовто-синіх".