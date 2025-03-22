Зінченко: У другому матчі з Бельгією буде важко

Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко прокоментував матч-відповідь проти Бельгії в межах плейоф Ліги націй.

Слова футболіста наводить пресслужба УАФ.

"Я думаю, були підібрані правильні слова в роздягальні й тренерським штабом, й усіма хлопцями. Кожен дав свій коментар, і в результаті ми трошки виправили свою гру. Додали динаміки в другому таймі, почали сміливіше діяти попереду.

Ми розуміли, що проти таких команд грати дуже важко, але потрібно чинити тиск, щоб володіти м'ячем. Я вважаю, що в нас є всі якості, щоб грати у футбол – навіть іноді й першим номером – проти таких збірних.

Я вже говорив, чи то у збірній, чи то в клубі, що завжди намагаюся допомагати команді чим можу. Хай би на якій позиції тренер мене випустив – я віддаватиму всі сили. У другому матчі нам буде важко. Усі ми це розуміємо. Гра на виїзді, трибуни будуть гнати бельгійців уперед. Зараз треба відновитися", – розповів Зінченко.