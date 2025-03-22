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Зінченко: У другому матчі з Бельгією буде важко

Володимир Максименко — 22 березня 2025, 14:22
Зінченко: У другому матчі з Бельгією буде важко
Збірна України
УАФ

Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко прокоментував матч-відповідь проти Бельгії в межах плейоф Ліги націй.

Слова футболіста наводить пресслужба УАФ.

"Я думаю, були підібрані правильні слова в роздягальні й тренерським штабом, й усіма хлопцями. Кожен дав свій коментар, і в результаті ми трошки виправили свою гру. Додали динаміки в другому таймі, почали сміливіше діяти попереду.

Ми розуміли, що проти таких команд грати дуже важко, але потрібно чинити тиск, щоб володіти м'ячем. Я вважаю, що в нас є всі якості, щоб грати у футбол – навіть іноді й першим номером – проти таких збірних.

Я вже говорив, чи то у збірній, чи то в клубі, що завжди намагаюся допомагати команді чим можу. Хай би на якій позиції тренер мене випустив – я віддаватиму всі сили. У другому матчі нам буде важко. Усі ми це розуміємо. Гра на виїзді, трибуни будуть гнати бельгійців уперед. Зараз треба відновитися", – розповів Зінченко.

Зазначимо, що матч-відповідь між Україною та Бельгією відбудеться завтра, 23 березня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Перша зустріч команд у битві за право виступати в дивізіоні А завершилась несподіваною перемогою підопічних Сергія Реброва.

Раніше Єгор Ярмолюк оцінив свій дебют у складі "жовто-синіх".

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