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Все пішло за планом: Ярмолюк – про дебют за збірну України

Олександр Булава — 22 березня 2025, 13:23
Все пішло за планом: Ярмолюк – про дебют за збірну України
Єгор Ярмолюк
УАФ

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк оцінив свій дебют за національну команду у матчі плейоф Ліги націй з командою Бельгії (3:1).

Цитує гравця пресслужба УАФ.

"Я дуже щасливий, адже дебютував за національну збірну, та ще й у такій грі. Емоції переповнюють! Тренер привітав із хорошою грою і сказав готуватися далі.

Матч складався не на нашу користь, однак ми таки переломили його хід за рахунок командних дій, незламності та боротьби до кінця.

Увійти у гру мені було не дуже важко. Був невеликий мандраж, але коли вже вийшов, усе пішло за планом. Чи буде достатнім рахунок 3:1? Для нас буде достатньо підготуватися до наступного поєдинку, вийти на нього та пройти далі", – розповів Ярмолюк.

Нагадаємо, напередодні уболівальники "синьо-жовтих" обрали "Лева Матчу".

Матч-відповідь між Україною та Бельгією відбудеться у неділю, 23 березня. Переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.

Збірна України з футболу Єгор Ярмолюк

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