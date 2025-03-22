Все пішло за планом: Ярмолюк – про дебют за збірну України

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк оцінив свій дебют за національну команду у матчі плейоф Ліги націй з командою Бельгії (3:1).

Цитує гравця пресслужба УАФ.

"Я дуже щасливий, адже дебютував за національну збірну, та ще й у такій грі. Емоції переповнюють! Тренер привітав із хорошою грою і сказав готуватися далі.

Матч складався не на нашу користь, однак ми таки переломили його хід за рахунок командних дій, незламності та боротьби до кінця.

Увійти у гру мені було не дуже важко. Був невеликий мандраж, але коли вже вийшов, усе пішло за планом. Чи буде достатнім рахунок 3:1? Для нас буде достатньо підготуватися до наступного поєдинку, вийти на нього та пройти далі", – розповів Ярмолюк.