Все пішло за планом: Ярмолюк – про дебют за збірну України
Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк оцінив свій дебют за національну команду у матчі плейоф Ліги націй з командою Бельгії (3:1).
Цитує гравця пресслужба УАФ.
"Я дуже щасливий, адже дебютував за національну збірну, та ще й у такій грі. Емоції переповнюють! Тренер привітав із хорошою грою і сказав готуватися далі.
Матч складався не на нашу користь, однак ми таки переломили його хід за рахунок командних дій, незламності та боротьби до кінця.
Увійти у гру мені було не дуже важко. Був невеликий мандраж, але коли вже вийшов, усе пішло за планом. Чи буде достатнім рахунок 3:1? Для нас буде достатньо підготуватися до наступного поєдинку, вийти на нього та пройти далі", – розповів Ярмолюк.
Нагадаємо, напередодні уболівальники "синьо-жовтих" обрали "Лева Матчу".
Матч-відповідь між Україною та Бельгією відбудеться у неділю, 23 березня. Переможець протистояння гарантує собі участь в елітному дивізіоні Ліги націй наступного сезону.