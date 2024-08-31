Зінченко знову розпочне матч АПЛ на лаві запасних

Олександр Зінченко знову не потрапив у стартовий склад Арсенала на матч чемпіонату Англії, де "каноніри" приймуть Брайтон.

Місце українця на лівому фланзі захисту зайняв нідерландець Юррієн Тімбер.

Наразі в активі Зінченка лише один матч в АПЛ — це поєдинок 1 туру проти Вулвергемптона. Тоді він розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 69-й хвилині гри.

Матч Арсенал — Брайтон розпочнеться о 14:30 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на Setanta Sports.

Напередодні Арсенал оголосив про оренду на сезон-2024/25 вінгера Челсі та збірної Англії Рахіма Стерлінга.