Зінченко знову розпочне матч АПЛ на лаві запасних
Олександр Зінченко
Getty Images
Олександр Зінченко знову не потрапив у стартовий склад Арсенала на матч чемпіонату Англії, де "каноніри" приймуть Брайтон.
Місце українця на лівому фланзі захисту зайняв нідерландець Юррієн Тімбер.
Наразі в активі Зінченка лише один матч в АПЛ — це поєдинок 1 туру проти Вулвергемптона. Тоді він розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 69-й хвилині гри.
Матч Арсенал — Брайтон розпочнеться о 14:30 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на Setanta Sports.
Напередодні Арсенал оголосив про оренду на сезон-2024/25 вінгера Челсі та збірної Англії Рахіма Стерлінга.