Журналістка звернулася до УАФ з вимогою відкрити зустріч для усіх представників ЗМІ

Шеф-редактор Центру новин та президент збірної журналістів України Ольга Витак звернулася до президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка з вимогою зробити відкритою зустріч для усіх представників ЗМІ.

Відповідний пост вона опублікувала у себе у фейсбуці.

Зазначається, що 24 травня о 11:30 керівництво УАФ зустрінеться з представниками окремих спортивних ЗМІ. На ній, окрім президента асоціації, має бути присутнім ще й генеральний секретар Ігор Грищенко.

Витак апелювала до обіцянок УАФ щодо прозорості та відкритості і попросила Шевченка допустити до зустрічі й інших журналістів, а також зробити відеотрансляцію заходу.

Нагадаємо, нещодавно Шевченко підписав меморандум про співпрацю з президентом Федерації футболу Франції Філіпом Діалло. Також УАФ уклала тристоронню угоду з румунською та норвезькою асоціаціями.