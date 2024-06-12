Моурінью спрогнозував переможця Євро-2024 та володаря Золотого м'яча

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью спрогнозував переможця чемпіонату Європи-2024 та володаря престижної нагороди "Золотий м'яч" у цьому році.

61-річний фахівець взяв участь у бліцопитуванні TNT Sports.

Моурінью вважає, що Португалія стане тріумфатором цьогорічного Євро, а бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор виграє приз найкращого футболіста року за версією журналу France Football.

Jose Mourinho gives us his #EURO2024 predictions! 🔮 pic.twitter.com/zpEP2qtud3 — Football on TNT Sports (@footballontnt) June 12, 2024

Також, на думку Жозе, нападник збірної Англії Гаррі Кейн стане найкращим бомбардиром континентальної першості, а його партнер Джуд Беллінгем — найкращим гравцем турніру.

Нагадаємо, що титулований португальський наставник очолив турецький Фенербахче.