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Моурінью спрогнозував переможця Євро-2024 та володаря Золотого м'яча

Владислав Уткін — 12 червня, 17:35
Моурінью спрогнозував переможця Євро-2024 та володаря Золотого м'яча

Відомий португальський тренер Жозе Моурінью спрогнозував переможця чемпіонату Європи-2024 та володаря престижної нагороди "Золотий м'яч" у цьому році.

61-річний фахівець взяв участь у бліцопитуванні TNT Sports.

Моурінью вважає, що Португалія стане тріумфатором цьогорічного Євро, а бразильський вінгер Реала Вінісіус Жуніор виграє приз найкращого футболіста року за версією журналу France Football.

Також, на думку Жозе, нападник збірної Англії Гаррі Кейн стане найкращим бомбардиром континентальної першості, а його партнер Джуд Беллінгем — найкращим гравцем турніру.

Нагадаємо, що титулований португальський наставник очолив турецький Фенербахче.

Збірна Португалії з футболу Вінісіус Жуніор Євро-2024 з футболу Жозе Моурінью

Жозе Моурінью

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