Більше не "The Special One": Галатасарай затролив Моурінью після перемоги над Фенербахче

Тренер Фенербахче Жозе Моурінью залишився незадоволений тим, що Галатасарай назвав його в соцмережах "Плаксою".

Команда "Особливого" зазнала поразки 1:3 вдома від своїх суперників у турецькій Суперлізі. Після матчу Моурінью скасував свою пресконференцію через розчарування.

Читайте також : Моурінью розповів, про який матч буде думати перед смертю

Галатасарай скористався ситуацією, висміюючи португальського тренера в соцмережах. Одним із постів була відфотошоплена обкладинка книги під назвою "Плакса", де Моурінью зображений у сльозах.

Один із журналістів ризикнув показати Моурінью цей пост на телефоні, коли той залишав стадіон. "Ви серйозно чи це жарт?", – роздратовано відповів 61-річний тренер, після чого пішов геть.

Нагадаємо, легендарний португальський спеціаліст очолив Фенербахче цього літа. За 6 турів команда набрала 13 очок і займає друге місце в турецькій Суперлізі.