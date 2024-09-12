Моурінью розповів, про який матч буде думати перед смертю

Жозе Моурінью ніколи не забуде фінал Ліги Європи-2022/23, у якому його Рома по пенальті поступилася Севільї.

Його слова наводить RomaPress.

"Судді? В мене ніколи не було проблем з УЄФА. У мене чудові взаєимини з президентом, я частина їхньої історії, вони це знають. У фіналі Ліги Європи ВАР та арбітр вирішили, що ми не повинні перемогти, тоді як для 1 мільйона людей то був пенальті. Навіть коли помиратиму, все одно не забуду той фінал", — сказав Моурінью.

Основний час фіналу Ліги Європи-2022/23 завершився з рахунком 1:1. У серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися гравці Севільї — 4:1.

Моурінью згадував про момент, коли в середині першого тайму Неманья Гудель у власному штрафному надто високо підняв ногу та зачепив голову Теммі Абрагама. Ентоні Тейлор вийшов на зв’язок з кімнатою ВАР, але після консультацій вирішив не призначати одинадцятиметровий.