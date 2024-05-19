Жирона зіграє на виїзді з Валенсією, Реал зустрінеться з Вільярреалом: розклад 37 туру Ла Ліги
19 травня відбудуться 9 матчів передостаннього, 37 туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2023/24.
Зокрема, Жирона з українцями Артемом Довбиком та Віктором Циганковим зіграють на виїзді проти міцного середняка Валенсії.
Також, чинний чемпіон, мадридський Реал, зустрінеться з Вільярреалом.
Головною інтригою, яка об'єднує ці два матчі, та, безумовно, цікавить усіх українських вболівальників є розв'язка бомбардирських перегонів. Наразі Довбик є лідером чемпіонату з 20 голами. Найближчими переслідувачами, які зустрінуться в очному поєдинку цього туру, є Джуд Беллінгем (Реал) та Александер Серлот (Вілльрреал), обидва мають на своєму рахунку 19 голів.
Зазначимо, що усі матчі ігрового дня пройдуть одночасно. Початок — о 20:00 за київським часом.
Матчі 37 туру Ла Ліги
- Атлетик — Севілья
- Атлетико — Осасуна
- Барселона — Райо Вальєкано
- Бетіс — Реал Сосьєдад
- Валенсія — Жирона
- Вільярреал — Реал Мадрид
- Гранада — Сельта
- Кадіс — Лас-Пальмас
- Мальорка — Альмерія
Нагадаємо, у минулому турі Райо Вальєкано вдома переміг Гранаду та зберіг прописку в чемпіонаті, а Жирона з Довбиком та Циганковим у складі поступилася Вільярреалу.