Жирона зіграє на виїзді з Валенсією, Реал зустрінеться з Вільярреалом: розклад 37 туру Ла Ліги

19 травня відбудуться 9 матчів передостаннього, 37 туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2023/24.

Зокрема, Жирона з українцями Артемом Довбиком та Віктором Циганковим зіграють на виїзді проти міцного середняка Валенсії.

Також, чинний чемпіон, мадридський Реал, зустрінеться з Вільярреалом.

Головною інтригою, яка об'єднує ці два матчі, та, безумовно, цікавить усіх українських вболівальників є розв'язка бомбардирських перегонів. Наразі Довбик є лідером чемпіонату з 20 голами. Найближчими переслідувачами, які зустрінуться в очному поєдинку цього туру, є Джуд Беллінгем (Реал) та Александер Серлот (Вілльрреал), обидва мають на своєму рахунку 19 голів.

Зазначимо, що усі матчі ігрового дня пройдуть одночасно. Початок — о 20:00 за київським часом.

Матчі 37 туру Ла Ліги

Атлетик — Севілья

Атлетико — Осасуна

Барселона — Райо Вальєкано

Бетіс — Реал Сосьєдад

Валенсія — Жирона

Вільярреал — Реал Мадрид

Гранада — Сельта

Кадіс — Лас-Пальмас

Мальорка — Альмерія

Нагадаємо, у минулому турі Райо Вальєкано вдома переміг Гранаду та зберіг прописку в чемпіонаті, а Жирона з Довбиком та Циганковим у складі поступилася Вільярреалу.