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Жирона зіграє на виїзді з Валенсією, Реал зустрінеться з Вільярреалом: розклад 37 туру Ла Ліги

Владислав Уткін — 19 травня, 10:25
Жирона зіграє на виїзді з Валенсією, Реал зустрінеться з Вільярреалом: розклад 37 туру Ла Ліги

19 травня відбудуться 9 матчів передостаннього, 37 туру чемпіонату Іспанії з футболу сезону-2023/24.

Зокрема, Жирона з українцями Артемом Довбиком та Віктором Циганковим зіграють на виїзді проти міцного середняка Валенсії.

Також, чинний чемпіон, мадридський Реал, зустрінеться з Вільярреалом.

Головною інтригою, яка об'єднує ці два матчі, та, безумовно, цікавить усіх українських вболівальників є розв'язка бомбардирських перегонів. Наразі Довбик є лідером чемпіонату з 20 голами. Найближчими переслідувачами, які зустрінуться в очному поєдинку цього туру, є Джуд Беллінгем (Реал) та Александер Серлот (Вілльрреал), обидва мають на своєму рахунку 19 голів.

Зазначимо, що усі матчі ігрового дня пройдуть одночасно. Початок — о 20:00 за київським часом.

Матчі 37 туру Ла Ліги

  • Атлетик — Севілья
  • Атлетико — Осасуна
  • Барселона — Райо Вальєкано
  • Бетіс — Реал Сосьєдад
  • Валенсія — Жирона
  • Вільярреал — Реал Мадрид
  • Гранада — Сельта
  • Кадіс — Лас-Пальмас
  • Мальорка — Альмерія

Нагадаємо, у минулому турі Райо Вальєкано вдома переміг Гранаду та зберіг прописку в чемпіонаті, а Жирона з Довбиком та Циганковим у складі поступилася Вільярреалу.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Жирона

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