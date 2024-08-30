Жирона Циганкова підсилилась нападником Вільярреала

27-річний нападник Вільярреала Арнау Данжума перейшов у каталонську Жирону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не повідомляються, проте, за інформацією порталу Transfermarkt, гравець виступатиме за Жирону на правах оренди до літа 2025 року.

BENVINGUT DANJUMA! 👋 — Girona FC (@GironaFC) August 30, 2024

Нігерієць минулий сезон також провів у оренді, виступаючи за Евертон Віталія Миколенка. Там він зіграв 21 матч та забив 2 голи. У сезоні-2024/25 вже встиг зіграти 3 поєдинки за Вільярреал та відзначитися 2 результативними ударами.

Нагадаэмо, наразы Жирона з 4 очками посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Напередодні команда розгромила Осасуну. Віктор Циганков відзначився голом та асистом і став найкращим гравцем зустрічі.