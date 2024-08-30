Жирона Циганкова підсилилась нападником Вільярреала
Арнау Данжума
ФК Жирона
27-річний нападник Вільярреала Арнау Данжума перейшов у каталонську Жирону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не повідомляються, проте, за інформацією порталу Transfermarkt, гравець виступатиме за Жирону на правах оренди до літа 2025 року.
Нігерієць минулий сезон також провів у оренді, виступаючи за Евертон Віталія Миколенка. Там він зіграв 21 матч та забив 2 голи. У сезоні-2024/25 вже встиг зіграти 3 поєдинки за Вільярреал та відзначитися 2 результативними ударами.
Нагадаэмо, наразы Жирона з 4 очками посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Напередодні команда розгромила Осасуну. Віктор Циганков відзначився голом та асистом і став найкращим гравцем зустрічі.