Циганков залишився без досвідченого одноклубника

Жирона оголосила про припинення співпраці із 34-річним центральним захисником Хуанпе Родрігесом.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

За команду футболіст виступав із 2016 року, провівши 265 матчів, що стало другим показником в історії клубу.

Хуанпе двічі разом із Жироною виходив до Ла Ліги і разом із нею дебютував у Лізі чемпіонів восени 2024-го, відзначившись забитим голом у матчі проти братиславського Слована.

Нагадаємо, за Жирону виступає український вінгер Віктор Циганков, який за підрахунками авторитетного порталу Transfermarkt подешевшав на 4 мільйони.

Раніше клуб оголосив про відхід чотирьох футболістів.