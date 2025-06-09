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Циганков залишився без досвідченого одноклубника

Олексій Мурзак — 9 червня 2025, 17:24
Циганков залишився без досвідченого одноклубника
Хуанпе Родрігес
Getty Images

Жирона оголосила про припинення співпраці із 34-річним центральним захисником Хуанпе Родрігесом.

Про це повідомила пресслужба каталонського клубу.

За команду футболіст виступав із 2016 року, провівши 265 матчів, що стало другим показником в історії клубу.

Хуанпе двічі разом із Жироною виходив до Ла Ліги і разом із нею дебютував у Лізі чемпіонів восени 2024-го, відзначившись забитим голом у матчі проти братиславського Слована.

Нагадаємо, за Жирону виступає український вінгер Віктор Циганков, який за підрахунками авторитетного порталу Transfermarkt подешевшав на 4 мільйони.

Раніше клуб оголосив про відхід чотирьох футболістів.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков

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