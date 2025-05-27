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Жирону Циганкова та Крапивцова залишило чотири гравці

Олексій Мурзак — 27 травня 2025, 22:40
Жирону Циганкова та Крапивцова залишило чотири гравці
gironafc.cat

Каталонська Жирона, за яку виступають українці Віктор Циганков та Владислав Крапивцов, оголосили про відхід чотирьох футболістів, які грали за клуб на правах оренди.

Про це повідомила пресслужба команди.

Йдеться про Арно Данжуму (оренда з Вільярреала), Браяна Хіля (Тоттенгем), Оріоля Ромеу (Барселона) та Артура Мело (Ювентус).

Ромеу сумарно провів у сезоні 2024/25 31 матч у всіх турнірах, Мело – 15 поєдинків, Хіль – 32 гри (4 голи і 3 асисти), Данжума – 34 матчі (3 голи і 2 результативні передачі).

Жирона за підсумками сезону-2024/25 фінішувала лише на 16-й позиції у Ла Лізі, маючи підсумковий відрив від зони вильоту в 1 бал.

Віктор Циганков у поточному сезоні зіграв у 27 матчах Ла Ліги, забивши 2 голи та віддавши 5 асистів. Владислав Крапивцов виходив на поле у двох останніх зустрічах сезону, дебютувавши таким чином за основну команду.

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Жирона

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