Підсилення до Ліги чемпіонів: Жирона підписала гравця збірної Чехії

Каталонська Жирона оголосила про підписання контракту із центральним захисником збірної Чехії Ладіславом Крейчі.

Про це йдеться на офіційній сторінці клубу у твіттері.

BENVINGUT LADISLAV! 👋 — Girona FC (@GironaFC) June 14, 2024

Минулий сезон футболіст провів у празькій Спарті. Він зіграв 39 матчів, забив 11 м'ячів та віддав 7 гольових передач.

Нагадаємо, Жирона за підсумками сезону-2023/24 посіла третє місце в чемпіонаті Іспанії та вперше в історії здобула путівку до Ліги чемпіонів.

Попри те, що каталонці є частиною City Football Group, УЄФА допустила команду Артема Довбика та Віктора Циганкова до участі в ЛЧ.